Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte A-52 A CañizaCofradías contrra la éolicaInterinos EducaciónPlan Atención PrimariaRescate del ItoitzBarco sospechoso O GroveMuere Severino Escurís
instagramlinkedin

La UNED advierte de las estafas amorosas

UNED Pontevedra, a través de su programa de Extensión Universitaria, organiza la conferencia titulada «Estafas amorosas». Una actividad formativa que se celebrará presencialmente en el centro universitario en Monte Porreiro mañana a las 12.00 horas. También tiene asistencia online.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents