"Repites 100 veces este accidente y en 99 hay fallecidos": El "milagro" del árbol que destrozó un coche en Caldas

La joven de 20 años de Caldas que el miércoles volvió a nacer al salvarse de la caída de un árbol sobre su coche, se recupera de las lesiones leves que sufrió en el aparatoso accidente que le pudo costar la vida pero del que salió gracias a su rápida reacción para esquivar el pino de tres toneladas que destrozó el coche que conducía.

Ocurrió sobre las 15.00 horas del miércoles en la zona de Cesariños, en la parroquia caldense de San Andrés de Cesar, donde reside la mujer, que regresaba a casa tras el trabajo.

Las fuertes rachas de viento a esa hora desplomaron el árbol justo cuando la joven pasaba con su coche. Quedó atrapada pero sin daños, salvo una gran ansiedad, pero pudo llamar ella misma al 112 y entre las primeras unidades de emergencias que acudieron están los voluntarios de Protección Civil de Caldas, además de Emerxencias de Cuntis.

David Torres, de la primera agrupación, ha explicado que "se puede calificar de accidente milagro" y todo gracias a la rápida reacción de la conductora. "Fue consciencia de que caía el árbol sobre el coche y se metió en el hueco entre el volante y el asiento, que quedó destrozado, pero ella se salvó", añade este voluntario.

El vehículo quedó literalmente partido en dos por la mitad y está "siniestro total, imposible de recuperar", por lo que Torres no duda en señalar que "repites este accidente 100 veces y en 99 hay fallecidos".