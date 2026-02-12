Rehabilitación Cardíaca del CHOP atiende a unos 200 pacientes al año

La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Servicio de Cardiología del CHOP recibió ayer en Montecelo, una certificación pionera nacional de calidad segundo la Norma ESO 7101, por su gestión integral de la asistencia a los pacientes cardiológicos. El gerente del Servicio Galego de Saúde, José Ramón Parada Jorgal, acompañado del gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, participó en el acto de entrega de esta certificación ESO 7101 al jefe del Servicio de Cardiología, Diego López Otero, y al equipo de la unidad de Rehabilitación Cardíaca.

En su intervención Parada remarcó que la «certificación es la constatación de un trabajo riguroso, sistemático y comprometido con la excelencia asistencial. La unidad de rehabilitación cardíaca de Pontevedra alcanza este reconocimiento, además, siendo pionera a nivel nacional, y convirtiéndose en el primero servicio de Cardiología de España en alcanzar esta acreditación tras superar las auditorías externas de Aenor».

Añadió que «detrás de esta certificación hay una cultura organizativa basada en la calidad, en la evaluación continua y en la orientación al paciente. Hay protocolos claros, procesos definidos, indicadores medibles y, sobre todo, profesionales que creen en la mejora continua como parte inseparable de su labor diaria».

Desde 2021, esta unidad trata alrededor de 200 pacientes al año, en un área sanitaria que atiende más de 350 casos anuales de cardiopatía isquémica. «Hablamos por lo tanto de un impacto real, cuantificable y directo en la salud de la población», según el gerente del Sergas.

Con un área de actividad rehabilitadora emplazada en la cuarta planta del hospital Montecelo, atiende con la coordinación interdisciplinar de los servicios de Cardiología y de Medicina Física y Rehabilitación del CHOP, que aportan los programas asistenciales y coordinan la actividad de un cuadro profesional conformado por facultativos de cardiología, rehabilitación, técnicos de fisioterapia y efectivos de enfermería.

Según Diego López Otero «la recuperación de la normalidad en la vida diaria pasa por superar tanto las secuelas físicas como las psicológicas de cualquier dolencia, implementando pautas de actuación y hábitos saludables que reduzcan sus factores de riesgo».