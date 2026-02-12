Se prorroga la limpieza de edificios municipales
El pleno de la corporación que se celebra hoy jueves a las 20.00 horas en Marín llevará la aprobación de la prórroga de un año el contrato del servicio de limpieza de edificios e instalaciones dependientes del Concello a la empresa Limpiezas Faro, por un importe de 695.508 euros.
Tal y como explica la concejala de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, «el contrato comenzó en abril de 2022 y tenía una duración de 4 años, con la posibilidad de una prórroga por otro año más, como venía recogido en los pliegos. Se trata de un servicio de utilidad pública para garantizar el correcto estado de limpieza y higiene de las instalaciones de uso municipal, y en este tiempo de prestación del servicio no hubo deficiencias ni problemáticas, con el cual proponemos esta prórroga», detalló la edil. Afecta a todas las instalaciones deportivas, Servicios Sociales, Biblioteca, Espacio Emprendedor, Museo, centros educativos, casas de cultura o locales municipales, entre otros.
