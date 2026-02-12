«Profundizando en las emociones» vuelve al Espazo+60 de Pontevedra hasta el 8 de abril y se ofrecerá también desde el 2 de marzo en Afapo. Dirigido a quienes hicieron «Conociendo las emociones», consta de ocho sesiones flexibles para reforzar aprendizajes y trabajar culpa, ansiedad, soledad, miedo, autoestima y comunicación práctica.