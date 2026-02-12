Modelo de ciudad
Presentan una guía para planificar el espacio público con enfoque de salud
El Eixo Atlántico pone a Pontevedra como ejemplo por su modelo urbano y anuncia un estudio sobre vivienda para frenar la especulación
C. P. C.
El Eixo Atlántico presentó ayer el informe «Planificación del espacio público urbano», un documento-guía para repensar calles, plazas y zonas verdes con el objetivo principal de mejorar la salud y la calidad de vida. Elaborado por Francesc Cárdenas (Agencia de Ecología Urbana del Eixo), el trabajo se apoya en el enfoque de «Una sola salud» y defiende que la planificación urbana debe adelantarse a los problemas, incorporando retos como el calor extremo, la creación de refugios climáticos y estándares más exigentes, además de analizar miles de espacios públicos y su accesibilidad.
La presentación se celebró en Pontevedra precisamente por su condición de referente internacional en políticas urbanas, citada como ejemplo de que la transformación es posible con voluntad política.
El encuentro sirvió también para abrir el foco sobre la vivienda. El secretario xeral del Eixo, Xoán Vázquez Mao, avanzó que la entidad pondrá en marcha este año un estudio específico para abordar la necesidad de construir vivienda «para habitar y no para especular», con la idea de evitar que la respuesta habitacional derive en nuevos errores urbanísticos y recordando que los concellos tienen un papel clave al decidir dónde y cómo se construye.
