Presentan un documental en Marín sobre el Colón gallego

R. P.

Marín

El Club de Opinión Portocelo sigue con sus actividades programadas dentro del primer trimestre del año y organiza la presentación-proyección, seguido de coloquio, del documental impulsado por la Universidad de Granada y la Asociación Cristóbal Colón Galego, ‘Los Caminos de Colón: Ciencia, historia y mito’. Será el jueves día 5 de marzo en el Museo Municipal Manuel Torres a las 20.00 horas.

