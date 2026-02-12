Presentan un documental en Marín sobre el Colón gallego
Marín
El Club de Opinión Portocelo sigue con sus actividades programadas dentro del primer trimestre del año y organiza la presentación-proyección, seguido de coloquio, del documental impulsado por la Universidad de Granada y la Asociación Cristóbal Colón Galego, ‘Los Caminos de Colón: Ciencia, historia y mito’. Será el jueves día 5 de marzo en el Museo Municipal Manuel Torres a las 20.00 horas.
