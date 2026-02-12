El PP lleva al Congreso el deterioro de la N-640

Los tres diputados pontevedreses del PP en el Congreso de los Diputados, Pedro Puy, Juan Bayón e Irene Garrido, van a presentar una nueva iniciativa en la Cámara Baja para exigir al Ministerio de Transportes la mejora urgente de la carretera nacional N-640 tras denunciar su «lamentable estado» a su paso por Cuntis. Los representantes del PP visitaron las deficiencias de esta vía en el municipio tras ser invitados por la portavoz, Isabel Couselo, y los concejales populares, que les acompañaron en esta visita.

Pedro Puy explicó que el deterioro de la carretera nacional, con Cuntis como uno de los municipios más afectados, ya provocó que, en enero de 2025, el Parlamento gallego reclamara por unanimidad su arreglo integral y esa medida vino acompañada de una iniciativa de los congresistas pontevedreses que también salió aprobada «a pesar de la abstención del PSOE”, lo que ya dejaba bien a las claras su total falta de compromiso con esta necesaria actuación».

«Estamos ante una carretera que es fundamental para Cuntis y para todo el interior de la provincia de Pontevedra y que se encuentra totalmente degradada, algo que sabe el propio Gobierno de España y que, para acallar el clamor social, prometió el año pasado e incluso cifró la inversión en 28 millones de euros pero, como siempre que se trata de Galicia, no hizo absolutamente nada», señaló el diputado, que reiteró que, desde el PP, se va a seguir insistiendo en esta solicitud.