Pontevedra pide autorización para ampliar la tubería de la Rúa do Santo

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, anunció ayer que el Concello pedirá autorización a Adif y a Augas de Galicia para poder ampliar la tubería que provoca inundaciones recurrentes en la Rúa do Santo, en Lourizán. El objetivo es ejecutar una solución «más lineal» y con mayor capacidad que la actual para evitar que la red colapse en episodios de lluvias intensas y mareas vivas.

Según explicó, el Concello ya dispone de un anteproyecto presentado la semana pasada por el edil de Obras, César Mosquera, con un coste estimado de unos 200.000 euros. La actuación plantea sustituir la canalización actual, de 800 milímetros, por otra de 1.200, además de construir una nueva arqueta en las inmediaciones del ramal ferroviario que conecta con el Puerto de Marín.

Lores vinculó el bloqueo de esta intervención con la situación en Os Praceres, donde la ejecución del proyecto estatal para suprimir los pasos a nivel –derivado de una sentencia del Tribunal Supremo– condiciona cualquier obra municipal porque ambas actuaciones confluyen en el mismo punto. El regidor recordó que esa obra, adjudicada en 2023, no ha llegado a arrancar y acumula trabas por el riesgo de inundación, por lo que el Concello quiere saber si Adif la va a ejecutar y, en su caso, coordinar plazos.

En el mismo contexto, el alcalde señaló que los servicios municipales estudiarán si Pontevedra puede acogerse a las ayudas estatales tras la inclusión de Galicia como zona afectada por las borrascas de los últimos meses. Añadió que, más que pedir una «compensación» por los temporales, el Concello prioriza actuaciones que resuelvan problemas pendientes como el de O Santo –y también Valdecorvos– y que está dispuesto a ejecutarlas con fondos municipales si obtiene los permisos.