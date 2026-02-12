Pontevedra aprobará sus "orzamentos expansivos" el próximo 23 de febrero

Pontevedra tiene previsto aprobar sus Orzamentos 2026 el próximo 23 de febrero, en un pleno que se celebrará tras someter las cuentas locales a una comisión de dictamen el martes 17. Así lo confirmó este jueves el concelleiro de Facenda, Raimundo González, que destacó que se trata de "unos orzamentos expansivos"que pone el foco en los barrios y parroquias tanto del rural como del centro urbano, que son "dinamizadores de la economía local" y "claramente inversores".

Son 103.768.000 euros de presupuesto para este año en el municipio, un 5% más que en el ejercicio anterior. De ellos, apuntó González, 10 millones de euros serán para llevar a cabo mejoras en esos barrios y parroquias. Pero también quiso hacer hincapié en su carácter de inversión, ya que una cuarta parte del presupuesto será para el apartado "inversiones reales".

"También tendrán un fuerte contenido social, ya que, por ejemplo, el Servizo de Axuda no Fogar se incrementa en un 28% y para el apartado de Ensino se destinarán 500.000 euros más", añadió.

"Son unos Orzamentos expansivos que mantienen por 12 año consecutivo las tasas e impuestos congelados y seguiremos con la deuda cero", resumió.

Noticias relacionadas

El proyecto de presupuestos ha sido aprobado por la xunta de gobierno y ahora se abre el período de alegaciones, con la presentación de enmiendas parciales o a la totalidad, como será el caso del PP de Rafa Domínguez, hasta el día 16 de febrero. La idea es que los Orzamentos 2026 estén en vigor a finales de marzo o principios de abril. En caso de que no hubiese reclamaciones, que no será el caso, podrían adelantarse a mediados de marzo.