El pleno extraordinario para aprobar el Presupuesto será a finales de mes

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, informó ayer sobre los acuerdos adoptados en la Xunta de Portavoces, entre los que está la celebración de un pleno extraordinario para aprobar los Presupuestos municipales 2026. La sesión para aprobar las nuevas cuentas, que ascienden a más de 107,3 millones, será a finales de mes, aunque la fecha todavía no está fijada a falta de algunos documentos, como el informe favorable de Intervención.

Lores también adelantó las cuestiones que se abordarán en el próximo Pleno ordinario de la Corporación, que se celebrará el lunes 16 de febrero, a las 11.00 horas, en el Salón de Plenos. Entre otras, en el orden del día figura la ratificación y aprobación definitiva de un estudio en detalle para reajustar alineaciones y fondos edificables de las parcelas, zona verde y la red viaria de la Finca do Teucro.

También se someterá a ratificación el requerimiento aprobado en Xunta de Goberno para pedir la anulación de la resolución de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático que autoriza el proyecto del parque eólico de Serra da Fraga, en Ponte Caldelas y Pontevedra, promovido por Eólica Santa Teresa. El Concello sostiene que el proyecto fue modificado de forma sustancial y que debió incorporarse el informe municipal, que no consta en el expediente, por lo que solicita su anulación.

Además, se debatirán varias mociones, todas ellas por urgencia. El Partido Popular presenta una iniciativa para la recuperación del circuito popular de carreras de Pontevedra, la creación del primer parque infantil cubierto en la ciudad y solucionar los problemas de inundaciones en el entorno de las calles Padre Fernando Olmedo y O Santo. El grupo socialista, por su parte, propone la adquisición y rehabilitación por parte del Concello del antiguo Cine Gónviz y la renovación integral del terreno de juego y del sistema de drenaje del estadio municipal de Pasarón.