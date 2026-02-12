La pesca sufre con el tren de borrascas: «Casi sin salir desde final de diciembre»

La cadena de borrascas que afecta a Galicia y, en particular, a la comarca de Pontevedra, está teniendo consecuencias nefastas también para el sector de la pesca. Las embarcaciones de bajura son las que más acusan el mal tiempo, ya que no pueden salir a faenar por el peligro que ello conlleva.

«Prácticamente no salen casi nunca. Hay gente con barcos pequeños que llevan sin salir desde finales de diciembre. Solo pueden hacerlo los que tienen barcos más grandes», explica César Rodríguez, patrón mayor de Pontevedra, que indica que la situación es similar para el resto de cofradías, ya que todas están en contacto continuo.

Se lamenta al reconocer que «no recordamos una temporada así». «Lo normal es que vengan unos días malos, dos, tres o cuatro, pero que acaben y después ibas otros tantos a trabajar. Pero así, con tantas semanas, es imposible», afirma.

Esto se nota también en el Mercado de Pontevedra, donde estos días es habitual ver bancadas vacías y puestos que no abren, ya que hay especies de pescados que se echan en falta.

Los clientes siguen yendo, pero tienen que hacerlo más temprano para poder encontrar más género o aquello que desean. No son días para escoger demasiado si se quieren incluir productos del mar en la mesa.

Los ánimos, por los suelos

La situación está haciendo mella en el sector de la pesca. «Los ánimos están fastidiados», reconoce César Rodríguez. Y es que en las cofradías del fondo de la ría tampoco pueden ir al marisqueo a pie.

Con la semana que viene ya serán tres las que no se puede mariscar. «En principio se había pensado en regresar la próxima, pero en vista de que anuncian nuevos temporales ya no va a ser posible, porque la almeja está muy debilitada y si se va a moverla puede acabar muriendo, sería peor», explica el patrón mayor.

El problema es el mar de fondo, así como la bajada de la salinidad en las aguas de la ría de Pontevedra. «La almeja no tiene fuerza para enterrarse y acaba muriendo en la orilla», advierte sobre la necesidad de prolongar el cierre del marisqueo por el bien común del sector.

En general, que no haya actividad es un problema a corto plazo, pero también a largo. «Si ahora mismo ya hay problema para que la gente quiera trabajar en la pesca, con este panorama aún peor. Porque hay que hacer una inversión, comprar un barco para empezar, etc... Si esto sigue así, acabará plantando la mayoría, porque con lo que se está ganando no da», opina.

Estudio de la Xunta

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Mar, encargará un estudio para estimar los daños que ha podido provocar en los bancos marisqueros la sucesión de temporales.

La titular, Marta Villaverde, indicó en Pontevedra esta misma semana que se está haciendo un seguimiento constante y continuo en colaboración con el sector y que se hará un monitoreo más amplio.

Mar apuesta por esperar a que cesen las inclemencias meteorológicas para que los técnicos puedan tomar muestras.

En cuanto a paros biológicos para compensar la posible mortandad del marisco, la conselleira afirmó que la medida debe ir avaladas por criterios técnicos y que no se puede adoptar de forma discrecional.

Paréntesis el sábado

Las predicciones meteorológicas para los próximos días no son buenas, pero la buena noticia es que el sábado por la tarde se producirá un paréntesis en las lluvias en Galicia, muy esperado para disfrutar de unas horas sin paraguas. Sin paraguas y en el día grande, por cierto, del Entroido, ya que en el caso de Pontevedra será el desfile de las carrozas por el centro de la ciudad.

Noticias relacionadas

Eso sí, para la próxima semana hay que mentalizarse de nuevo con la llegada de precipitaciones.