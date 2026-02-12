Paredes humaniza su carretera vieja por 400.000 euros

El Concello de Vilaboa ha iniciado los trabajos de humanización de la Carretera Vieja de Paredes por 409.812 euros, financiado íntegramente con fondos municipales. La obra tiene un plazo de ejecución de cinco meses y permitirá convertir esta vía en un espacio más amable, seguro y pensado para las personas, recuperando un ámbito que durante décadas quedó condicionado por el tráfico y por la falta de infraestructuras idóneas.

El proyecto contempla la creación de una plataforma única con un firme asfaltado de cinco metros de ancho, que permitirá la circulación en ambos sentidos. A esto se suma una zona hormigonada en color ocre destinada al tránsito peatonal, así como aceras a ambos lados de la calzada, con un ancho variable entre 1,5 y 3 metros según el tramo. Esta configuración permitirá integrar mejor los desplazamientos a pie, reforzar la seguridad y favorecer una movilidad más sostenible.

En estos primeros días ya comenzaron los trabajos de retirada del asfaltado antiguo, una fase inicial que dará paso a la renovación de las canalizaciones existentes y a la instalación de una nueva red de pluviales.