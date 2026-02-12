Noalla tendrá 25 viviendas públicas

La Xunta construirá viviendas de promoción pública en el lugar de Mourelos, en Noalla, en una parcela cedida gratuitamente para tal fin por el Concello de Sanxenxo.

El número de viviendas que se van a construir en una parcela de 2.655 metros cuadrados se determinará en el proyecto, pero se calcula que podrían ser alrededor de 25.

La Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) licitará la redacción del proyecto, la ejecución de la obra de construcción y la dirección de esta. El importe de licitación será de 6.798.539 euros. La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para la redacción del proyecto básico y dos más para el de ejecución, y se prevé el final de las obras para el año 2028.