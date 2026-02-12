«Sin la mujer no se entiende la ciencia»

El acto celebrado en las instalaciones de Salcedo sirvió para poner en valor el papel imprescindible de las investigadoras en el avance del conocimiento y en el progreso social. Así lo destacó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que también puso de manifiesto que «la ciencia no se entiende sin las mujeres». Insistió en que son «imprescindibles para que avance mejor, con más diversidad, más talento y más justicia».

En este sentido, añadió que las iniciativas como las organizadas por la Misión Biológica y por el CSIC en Galicia alrededor del 11F «permiten visibilizar trayectorias que durante mucho tiempo quedaron silenciadas y, sobre todo, inspiran a las nuevas generaciones».

Pedro Blanco destacó «el compromiso del Gobierno con la igualdad en la ciencia a través de los tres ejes recogidos en la Ley de la Ciencia: fomentar las vocaciones científicas entre las jóvenes; impulsar una ciencia inclusiva que promueva el liderazgo femenino; e integrar la perspectiva de género en todas las fases de la investigación, desde la básica hasta la aplicada».

No obstante, recordó que, a pesar de los avances ya alcanzados, como que las mujeres superan ya el 50 % en el doctorado, «persisten desigualdades estructurales, especialmente en ámbitos como la ingeniería y la tecnología, así como en los puestos de máximo liderazgo científico, donde las mujeres solo ocupan uno de cada cuatro. Vamos por el buen camino, pero aún queda mucho por hacer», señaló.

El delegado agradeció de manera especial la labor de la delegada del CSIC en Galicia, Carmen González Sotelo, por su compromiso con la excelencia científica y con la igualdad, así como el trabajo del director de la Misión Biológica, Rafael Zas, y de todo el personal investigador y técnico del centro. También puso en valor el papel de la presidenta de AMIT-Galicia y jefa del grupo de Viticultura, Olivo y Rosa del complejo de Salcedo, Carmen Martínez, que participó en la jornada con una conferencia en la que presentó la labor de la asociación en la defensa de la igualdad real en la carrera científica.

El acto incluyó la continuidad del mural ‘A Misión Biolóxica en Feminino’, una iniciativa puesta en marcha en 2025 para reconocer a las mujeres que contribuyeron de forma decisiva a la historia y al trabajo científico de la institución. En esta edición se incorporaron nuevas figuras acompañadas de una breve reseña sobre sus aportaciones y su vínculo con la Misión Biológica.

Pedro Blanco aprovechó para visitar las instalaciones pontevedresas, donde comprobó el trabajo científico que se desarrolla en una institución histórica del CSIC en Galicia, centrada en la mejora y estudio de cultivos fundamentales como el maíz, la vid, las leguminosas o especies forestales como pinos y robles, con el objetivo de hacer más eficiente y sostenible a agricultura y la silvicultura gallega.