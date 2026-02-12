Dos meses de inhabilitación para los sancionados por perseguir y amenazar a un árbitro en Vilaboa

El Comité de Competición ha impuesto varias sanciones al Unión Sampayo tras los hechos recogidos en el acta arbitral del partido de la decimonovena jornada del Grupo 1 de la Tercera Futgal de Pontevedra ante el Figueirido CF, y posteriormente ha desestimado las alegaciones presentadas por el club.

Según la resolución, seis jugadores de la plantilla han sido sancionados con dos meses de inhabilitación al amparo del artículo 89.c, por hechos que el acta describe como amenazas o coacciones al árbitro principal, incluyendo una persecución durante unos treinta metros «con intención de golpearle», además de insultos y amenazas, lo que habría obligado al colegiado a refugiarse en el banquillo local.

El mismo documento recoge que, a consecuencia de las expulsiones, el Unión Sampayo quedó con menos de siete futbolistas, por lo que el partido no pudo continuar al no cumplir el mínimo exigido por el artículo 223 del Reglamento General. En aplicación de las atribuciones mencionadas en la resolución, se acordó dar por finalizado el encuentro con el marcador que reflejaba el acta en el momento de la suspensión: Figueirido CF 3 – Unión Sampayo 1.

Noticias relacionadas

Tras conocerse las sanciones, la Unión Sampayo presentó alegaciones mostrando su desacuerdo con las expulsiones y con el apartado de «otras observaciones» del acta arbitral. El Comité, sin embargo, concluye que el club aportó un relato alternativo sin medios probatorios suficientes para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral, por lo que acordó la desestimación de las alegaciones presentadas.