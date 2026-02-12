El mantenimiento de las fuentes ornamentales de Pontevedra incorpora el control de legionella

La Xunta de Goberno de Pontevedra ha adjudicado el contrato de mantenimiento de las 16 fuentes ornamentales del casco urbano a la empresa Viaqua, ahora Veolia.

Las condiciones son de 75.000 euros por año durante cuatro años. Se presentaron dos empresas al concurso.

Entre las novedades del nuevo contrato está que se incorpora por primera vez el control de legionella. Además, se tendrá que renovar el cuadro eléctrico de la Fuente de los Niños.

Las dieciséis fuentes ornamentales incluidas en el contrato son: La Fuente de los Niños (Glorieta de Compostela), la de la Praza de Galicia, la de las Palmeras (próxima a la calle Riestra), la de Campolongo, la de A Ferrería (Jardines de Casto Sampedro), la de los Jardines de Marescot (ante la Facultade de Belas Artes), la de la Praza da Estrela, la Fonte dos Tornos (en la calle Real), la Fonte do Teucro (a los pies de esta plaza), la Fonte do Peirao (en la plaza del mismo nombre), la de la Praza de Luis Otero (en las inmediaciones del estadio de Pasarón), la del Gaiteiro Ricardo Portela, la de la calle Laranxo, la Fonte das Ras (antiguo estanque de la Alameda), la de la Praza de Barcelos y la de la Avenida de Compostela.

Todas las fuentes inventariadas se alimentan directamente de la red municipal de abastecimiento de agua, empleando este recurso para reponer las pérdidas por evaporación, arrastre o purga en su circuito cerrado de recirculación. Este sistema garantiza un aprovechamiento eficiente del recurso mientras se mantiene la calidad sanitaria exigida.

Se opta por un contrato con una única empresa para todas las piezas porque la gestión de las fuentes ornamentales, la programación de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como las analíticas y limpiezas y el correcto registro de todas esas operaciones no se puede confiar a diferentes firmas, lo que supondría serias dificultades de programación y actuación, según el Concello de Pontevedra.

Veolia comunicará al Concello, en un máximo 24 horas desde la detección, cualquier incidencia que supere los 5.000 euros, aportando fotografías o vídeos de la avería, informe técnico preliminar con posible origen (desgaste, vandalismo, defecto de fabricación etc.) y estimación inicial de costes».

Cierre del soportal del Arquivo Provincial

En otra línea de cosas, la Xunta de Goberno ha autorizado a la Diputación de Pontevedra a cerrar los soportales de su edificio del Arquivo de la calle Padre Amoedo.

Aunque desde el Concello no se han querido especificar motivos, lo cierto es que en este espacio duermen personas sin hogar, así como pasan buena parte del día cuando las instalaciones están cerradas al público. Esta situación ha provocado las quejas de los vecinos de la zona, ya que en más de una ocasión se han producido incidentes de alteración del orden público, según denuncian.

En materia de Urbanismo, se ha dado licencia para la rehabilitación de un edificio en la calle de la Oliva, número 12, para hacer siete viviendas en tres plantas y bajo cubierta, por un presupuesto que se acerca a los 648.000 euros.