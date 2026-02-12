Cerdedo-Cotobade
Un incendio suspende la actividad del CEIP Tenorio
Un incendio declarado en la tarde de ayer en el CEIP Tenorio, ubicado en la parroquia del mismo nombre de Cerdedo-Cotobade, ha causado daños en diversas instalaciones del centro, por lo que todo apunta a que se verán afectadas las clases durante los próximos días.
El incendio se declaró sobre las 17.00 horas y un vecino alertó al 112 al ver salir gran cantidad de humo del colegio. No se registraron daños personales., pero sí se comprobó que hay desperfectos al menos en la cocina, el comedor y algún almacén.
Ante la magnitud de los daños, la Consellería de Educación ya ha decidido suspender las clases hoy jueves pero podría ampliarse al viernes. Los primeros días de la próxima semana son no lectivos, por lo que se dispondría de varias jornadas para subsanar las deficiencias.
