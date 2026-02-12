La historia de la ciudad emerge en la Finca del Teucro

Bajo una capa de maleza, tierra y décadas de olvido, la Finca del Teucro vuelve a contar historias. No con palabras, sino con hormigón, piedra y alineaciones enterradas que han empezado a aflorar gracias a las catas arqueológicas previas a la urbanización de este gran solar de más de 14.000 metros cuadrados situado entre Arzobispo Malvar y la avenida de Uruguay. Lo que debía ser un mero trámite técnico se ha convertido en una ventana abierta a la memoria reciente de la Boa Vila y, quizá, a la Pontevedra medieval.

Las prospecciones forman parte del procedimiento para desbloquear la actuación, impulsada por la Sareb y gestionada por Serviland, y se desarrollan bajo supervisión de Patrimonio de la Xunta. La empresa Citania Arqueoloxía, con Israel Picón al frente de los trabajos, fue la encargada de ejecutar los sondeos repartidos por el terreno. Los hallazgos, según avanzó el concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, obligarán ahora a estudiar con detalle qué se conserva, cómo se protege y de qué manera condiciona el diseño final de la urbanización.

El primer descubrimiento conectó con una memoria mucho más reciente. En varias catas aparecieron restos de hormigón que, tras ampliar la investigación, resultaron ser la antigua pista deportiva del Teucro, la cancha donde el equipo entrenó y llegó a jugar en los años 60, antes de contar con el Pabellón Municipal. No es un resto con gran valor arqueológico, admitió el concelleiro, pero sí tiene una carga emocional evidente para la ciudad y para la afición de una entidad histórica que acaba de celebrar su 80 aniversario.

La imagen que devuelve el dron es la de una estructura castigada por el tiempo, cubierta durante años por tierra y maleza. Aun así, conserva suficiente forma como para ubicar el lugar y entender cómo era aquel espacio. Incluso se cuenta con fotografías antiguas aportadas por vecinos que ayudan a reconstruir escenas de otra época, con público asomado y acomodado en los laterales para seguir los partidos. Ese tipo de detalles, pequeños en apariencia, son los que convierten un hallazgo técnico en un fragmento de biografía colectiva.

Uno de los vestigios medievales encontrados en las catas. | CITANIA ARQUEOLOXÍA

La sorpresa mayor llegó al continuar las catas en otros puntos. Bajo la superficie apareció un muro de piedra soterrado y, asociado al mismo, una estructura que los primeros indicios vinculan con un posible astillero medieval y un pequeño muelle. La hipótesis aún está pendiente de evaluación por parte de la Xunta, pero encaja con la historia portuaria de Pontevedra y con la actividad que durante siglos marcó la relación de la ciudad con la ría. Oubiña recordó que en instalaciones de este tipo no se construían grandes navíos, pero sí embarcaciones de trabajo y pesca, y citó incluso la tradición que atribuye a Pontevedra la construcción de una de las carabelas colombinas.

Los restos han aparecido en un lugar especialmente delicado desde el punto de vista del planeamiento, la parte central del solar, que estaba destinada a zonas verdes y viales de acceso. Por tanto, habrá que adaptar el proyecto en función del grado de conservación que se exija.

En paralelo, las catas están aportando pistas para otra discusión de fondo, la del borde marítimo perdido. Los indicios recogidos apuntan a que la lámina de agua llegaba antiguamente hasta aproximadamente la mitad de la finca, lo que refuerza la idea de un terreno modelado por rellenos y por la transformación progresiva del litoral.