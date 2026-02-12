Estrellas emergentes de la sumillería

Pontevedra acogió este jueves a la final de la XII edición del certamen de sumillería organizado por el Centro Integrado de FP Carlos Oroza de la ciudad. El campeonato, que desde lo pasado año se celebra bajo la denominación SOMM Talent FP, se consolida como una cita de referencia en el calendario de las escuelas de hostelería, reuniendo en esta edición a 18 centros educativos de Galicia, del resto de España y de Portugal.

Se trata del campeonato internacional de jóvenes talentos de sumillería Premios Suso Domínguez. La cita se trasladó al auditorio José Manuel Pérez Matos de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe de la Diputación, para acoger las semifinales y la final. Los alumnos se enfrentaron a pruebas como el Wine Test Prol, la prueba de maridaje o el Pasapalabra Wine Edition.

La competición reconoce el talento de los mejores estudiantes de sumillería y pone en valor a excelencia de la Formación Profesional en el ámbito de la hostelería.

Durante el acto, el conselleiro de Educación Román Rodríguez, que estuvo acompañado por el alcalde Miguel Fernández Lores, el vicepresidente de la Diputación Rafa Domínguez, el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y por la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, destacó el alto nivel del alumnado que participó en este certamen y felicitó a todos los estudiantes por su trabajo y profesionalidad. Asimismo, destacó el esfuerzo organizativo y el compromiso del CIFP Carlos Oroza, que cada año impulsa este certamen como plataforma de aprendizaje, intercambio y proyección del alumnado y subrayó que iniciativas como esta evidencian el alto nivel de la FP.

En esta XII edición, el primer premio fue para Borja Morgado Blanco, alumno del Centro Integrado de FP Hostelería y Turismo de Gijón; el segundo recayó en Pedro Conesa Martínez, del Centro Integrado de Formación Profesional Hostelería y Turismo de Cartagena, y el tercero fue para Elías Casás Casal, del Centro Integrado de FP Carlos Oroza.

Son los tres semifinalistas que pasaron a la gran final, que constó de desafíos de velocidad, servicio de vino y demostración de estilo y profesionalidad. El jurado, presidido desde la primera edición por Xoan Cannas, se completaba con profesionales como Tomás Ucha, Mario Ayllón, Paco López, Ebelia Mora e Iván Gómez.

Por su parte, el Instituto Galego do Viño colabora en la organización del evento como cada edición desde el primero año, aportando sus conocimientos y experiencia en el mundo del vino y en la formación de los sumilleres.