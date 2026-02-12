El deporte está al alcance de todos
Más de trescientos alumnos de diferentes centros escolares de Pontevedra, Poio y Barro conocieron que el deporte no tiene límites para nadie. A través de la Jornada Multideportiva de Deportes Inclusivos, los diferentes jóvenes disfrutaron y aprendieron que el deporte puede practicarlo quien quiera.
MIGUEL SALGADO REBOREDA
Enfilar la puerta de acceso del Pabellón Municipal de Pontevedra ante el sonido de contacto del balón con el suelo, mirar a la pista y poner cara al causante de ese estruendo. Era un joven en silla de ruedas que entraba a canasta. Habrá gente que, equivocadamente, piense que el deporte no está al alcance de todos, pero ver a aquel preadolescente acercarse a las diversidades funcionales desde el balón, desde el juego, demostró que esos pensamientos son absolutamente erróneos.
Con motivo de la Jornada Multideportiva de Deportes Inclusivos, ayer en el pabellón a la orilla del Lérez, 311 alumnos de sexto de primaria experimentaron y conocieron el deporte inclusivo. Once centros de Pontevedra, Poio y Barro participaron en la actividad: CEIP Amor Ruibal, CEIP Santo André de Xeve, CEIP Parada, CEIP San Benito de Lérez, CEIP Chancelas, CEIP Isidora Riestra, CEIP Cabanas, CEIP Xunqueira I, CEIP Álvarez Limeses, CEIP Froebel y CPR San José.
El objetivo de esta jornada fue sensibilizar al alumnado sobre las diferentes diversidades funcionales y los distintos deportes que podían realizar. Además, se promovió una mayor actividad física y se favoreció la convivencia entre el alumnado, ya que los cuatro equipos que se formaron para las diferentes actividades estuvieron integrados por alumnas y alumnos de todos los colegios participantes.
Los jóvenes, en turnos de media hora, experimentaron diferentes disciplinas deportivas impartidas por asociaciones o grupos implicados. Así, la primera rotación consistió en una lección magistral sobre reanimación cardiopulmonar, uso de un desfibrilador semiautomático y la maniobra de Heimlich impartida por el alumnado de la Escuela de Enfermería de Pontevedra. La segunda estaba formada por la práctica de voleibol sentado y boccia junto al claustro y alumnado del TSEAS de Pontevedra y ENKI. La tercera rotación se basó en desplazamientos por parejas para ciegos o con problemas de visión impartidos por la Once. La última rotación se completó con las actividades de slalom y baloncesto en silla de ruedas, impartidas por Amizade y Basketmi Ferrol, así como con la práctica de bicicletas adaptadas, a cargo de Amencer-Aspace.
Los niños y niñas vivieron la actividad con ilusión y alegría, valores importantes en el deporte infantil, y conocieron un mundo, para muchos de ellos desconocido en el que la inclusión y la diversidad tienen todo el derecho del mundo a poder disfrutar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Viva de milagro tras caerle encima de su coche un enorme árbol en Caldas
- Un grupo de amigos de Pontevedra que serán el altavoz del Entroido 2026
- La Diputación compra por 396.000 euros los bienes artísticos del convento de Santa Clara en Pontevedra
- Suspendido un partido en Vilaboa tras denunciar el árbitro una persecución y salir escoltado por la Guardia Civil
- La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en 2030
- Dolores Buceta: manantial de vida
- Vuelven las inundaciones en Pontevedra y Cuntis
- En marcha un nuevo edificio de 132 viviendas en los terrenos de Tafisa, en Pontevedra