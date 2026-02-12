El deporte está al alcance de todos

Enfilar la puerta de acceso del Pabellón Municipal de Pontevedra ante el sonido de contacto del balón con el suelo, mirar a la pista y poner cara al causante de ese estruendo. Era un joven en silla de ruedas que entraba a canasta. Habrá gente que, equivocadamente, piense que el deporte no está al alcance de todos, pero ver a aquel preadolescente acercarse a las diversidades funcionales desde el balón, desde el juego, demostró que esos pensamientos son absolutamente erróneos.

Con motivo de la Jornada Multideportiva de Deportes Inclusivos, ayer en el pabellón a la orilla del Lérez, 311 alumnos de sexto de primaria experimentaron y conocieron el deporte inclusivo. Once centros de Pontevedra, Poio y Barro participaron en la actividad: CEIP Amor Ruibal, CEIP Santo André de Xeve, CEIP Parada, CEIP San Benito de Lérez, CEIP Chancelas, CEIP Isidora Riestra, CEIP Cabanas, CEIP Xunqueira I, CEIP Álvarez Limeses, CEIP Froebel y CPR San José.

El objetivo de esta jornada fue sensibilizar al alumnado sobre las diferentes diversidades funcionales y los distintos deportes que podían realizar. Además, se promovió una mayor actividad física y se favoreció la convivencia entre el alumnado, ya que los cuatro equipos que se formaron para las diferentes actividades estuvieron integrados por alumnas y alumnos de todos los colegios participantes.

Los jóvenes, en turnos de media hora, experimentaron diferentes disciplinas deportivas impartidas por asociaciones o grupos implicados. Así, la primera rotación consistió en una lección magistral sobre reanimación cardiopulmonar, uso de un desfibrilador semiautomático y la maniobra de Heimlich impartida por el alumnado de la Escuela de Enfermería de Pontevedra. La segunda estaba formada por la práctica de voleibol sentado y boccia junto al claustro y alumnado del TSEAS de Pontevedra y ENKI. La tercera rotación se basó en desplazamientos por parejas para ciegos o con problemas de visión impartidos por la Once. La última rotación se completó con las actividades de slalom y baloncesto en silla de ruedas, impartidas por Amizade y Basketmi Ferrol, así como con la práctica de bicicletas adaptadas, a cargo de Amencer-Aspace.

Los niños y niñas vivieron la actividad con ilusión y alegría, valores importantes en el deporte infantil, y conocieron un mundo, para muchos de ellos desconocido en el que la inclusión y la diversidad tienen todo el derecho del mundo a poder disfrutar.