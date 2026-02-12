Condenan a cuatro años de internamiento psiquiátrico a un hombre que intentó matar a otro en Vilagarcía

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a Antonio C. como autor confeso de un asesinato con alevosía en grado de tentativa, con la eximente completa de anomalía psíquica, y se le condena al internamiento en un centro psiquiátrico durante cuatro años. Inicialmente la Fiscalía había solicitado una pena de 13 años de prisión.

El juicio se ha resuelto este jueves con la conformidad de las partes, que renuncian a presentar recurso, por lo que la sentencia, dictada en la sala 'in voce', es firme.

Además de los cuatro años de internamiento, el tribunal también le impone como medida de seguridad la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 14 años, manteniendo una distancia mínima de 500 metros respecto a ella, su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado deberá indemnizar a la víctima con 8.345 euros por lesiones, secuelas, intervención quirúrgica y daños estéticos, así como el abono de 592 euros por los gastos sanitarios ocasionados al Sergas.

Durante la vista oral el acusado ha reconocido la autoría de los hechos que le imputaban y ha aceptado la condena en todos sus términos.

Las forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) han explicado ante el tribunal sus informes de imputabilidad sobre el acusado en los que concluyen que este hombre padece un trastorno paranoide con ideas delirantes que se ve agravado por un consumo de cocaína. Este diagnóstico fue ratificado por el psiquiatra que le trata en el Centro Penitenciario de A Lama.

Debido a su enfermedad, el acusado "actúa en función de una creencia falsa" por lo que "su comprensión de los hechos está profundamente alterada". Las forenses indicaron que necesita tratamiento farmacológico, seguimiento psiquiátrico y "un abandono total de las drogas".

Asimismo, consideran necesario que el acusado siga tratamiento médico incluso de forma involuntaria, al no ser consciente de su enfermedad.

Los hechos declarados probados y reconocidos por el acusado ocurrieron la noche del 14 de septiembre de 2024 en el exterior de un bar de Vilagarcía de Arousa.

El procesado, de 38 años, se dirigió sobre las diez de la noche al establecimiento frecuentado por la víctima, de 54 años, con la intención de acabar con su vida. Ambos se encontraban fumando en el exterior del local cuando, de forma repentina, el acusado sacó una navaja, la colocó en la garganta de la víctima y le dijo "te voy a matar", antes de apuñalarlo en dos ocasiones.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas de gravedad en la lengua, la boca y el hombro izquierdo. Los informes médicos recogen además secuelas permanentes, entre ellas cicatrices en la lengua y un perjuicio estético leve.

Noticias relacionadas

La víctima había sido uno de los sospechosos del asesinato del padre del agresor, Ramón C.C., cuyo cadáver apareció tiroteado y quemado en 1998. Llegó a ser condenado por ese crimen junto a Severino Padín Leiro, aunque solo cumplió dos años ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) concluyó que no existían pruebas de cargo suficientes contra él. El móvil de aquel asesinato nunca se esclareció, pero se vinculó al narcotráfico.