Los concursos del Carnaval, 28.000 euros en premios

Cerca de 28.000 euros en premios en los tres principales concursos del Carnaval pontevedrés, que ya tiene todo a punto. El programa arranca el viernes, con la llegada del rey Urco y el pregón del grupo Os das Pistas, y se prolonga hasta el día 21, con la incineración de Ravachol, en A Ferrería.

La primera cita competitiva es el sábado 15, con el desfile de disfraces por el centro de la ciudad. Los participantes pugnarán por cerca de treinta premios en varias categorías, que suman 17.260 euros. Las comparsas pueden obtener hasta 2.200 euros con el primer puesto. A las 16.00 horas será en la rúa José Malvar la concentración de los participantes en el desfile, que comenzará a las 17.00 horas, y recorrerá las vías Loureiro Crespo, Benito Corbal, Peregrina, Michelena, plaza de España y Alameda.

Será el lunes cuando comience otra de las citas clave del Entroido pontevedrés, el concurso de murgas, con las eliminatorias ese lunes y el miércoles, y la final el jueves. En este caso con 5.050 euros en premios, con 1.050 para el primero, más 250 para cada grupo solo por participar.

El viernes 20, a las 21.30 horas se celebra en diversas plazas y calles de la ciudad la XXIX Mostra da Parodia do Entroido, con 5.400 euros en premios.

El Martes de Entroido a las 17.00 horas los más pequeños podrán disfrutar en A Ferrería de con la Festa Pirata Infantil que contará con el espectáculo A muller orquestra de Os Bolechas. Por la noche, desde las 20.00 horas, se desarrolla la Noite Pirata. A las 23.00 horas comenzará el pasacalles pirata con Os da Caña, Solfamidas, Las Flores del Carnaval, Os Miúdos, As Sonecas, Os Canecos, Os 100Tolos, Os Retrincos, Os Amigos dos Rapaces y Alegría de Bora.

El miércoles 18, festivo local, a las 18.00 horas en la Casa da Cultura de Campañó se llevará a cabo la recuperación do Entroido tradicional de Campañó y A Corrida da Rosca. A las 19.00 horas comenzará la recreación de la botica de Don Perfecto Feijoo.