Un concierto para codearse con «estrellas del rock»

Esta oportunidad de codearse con estrellas de la música como Javier Ojeda y Goar Iñurrieta, será el sábado 7 de marzo, a las 20.00 horas, en A Seca, con entrada gratuita. Javier Ojeda, cantante y compositor con más de cuatro décadas de trayectoria y líder del emblemático grupo Danza Invisible, y Goar Iñurrieta, guitarrista vinculado a la histórica banda Cicatriz, aportarán su experiencia y estilo a un proyecto que busca unir la formación musical con la música rock en un formato accesible para todos los públicos.

Desde la Escola de Música destacan que «Estrelas de rock» nace con la vocación de convertirse en una iniciativa estable, con la intención de repetirse de manera anual y abrir la Banda de Música la nuevas colaboraciones artísticas.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre el concierto y la propuesta musical, para lo que la Banda de Música ya ensaya desde hace varias semanas. Esta actuación supone la primera vez que la banda, integrada por cerca de 40 personas de edades comprendidas entre los 8 y los 80 años, actuará junto a artistas invitados.

Precisamente, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, acompañado por el concejal de Festexos e Eventos, Fran Dasilva, y por la concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, asistió recientemente a un de estos ensayos en las instalaciones del Pazo Besada en un espacio habilitado este mismo curso para albergar las clases de la Escola de Música, más amplio y cómodo para el alumnado y las familias.