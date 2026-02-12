Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entroido

Carballedo acoge el 21 de febrero el desfile

Cerdedo-Cotobade celebra el Entroido 2026 con los concursos de disfraces el 15 de febrero en Cerdedo y el 21 en Carballedo. En este último caso, el desfile saldrá a las 17.00 horas de la plaza de A Chan para recorrer las calles hasta el pabellón de deportes.

