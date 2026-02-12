Las ayuda para coches eléctricos sigue activa
La visita del concesionario Citroen Dalonga, en Pontevedra, por el delegado de la Xunta trajo consigo la comunicación de la iniciativa autonómica de favorecer la adquisición de vehículos eléctricos con ayudas de hasta 4.600 euros. Estas bolsas están activas desde el 22 de enero y seguirán hasta el 30 de septiembre o se agote el crédito destinado.
