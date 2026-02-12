El arreglo del paseo de Silgar trastoca el recorrido del desfile de Carnaval

Las obras de reparación del último tramo del Paseo de Silgar, donde se produjo un corrimiento de tierra hace unos días por el impacto del mar, obligan, por motivos de seguridad, a realizar cambios en el recorrido del desfile de Carnaval de Adultos e Infantil. La comitiva saldrá el próximo domingo 22 de febrero de la Carretera de la Circunvalación, a la altura de la antigua discoteca Pirámide, a las 16.00 horas, para continuar por la Avenida de Galicia, la Rúa Rafael Picó y terminar en la lonja de Portonovo. Los participantes podrán recoger los dorsales en la Estación de Autobuses.

El tráfico permanecerá cortado desde el inicio hasta el final del desfile, aunque se garantizará, en todo momento, el acceso a la Estación de Autobuses. Los participantes y asistentes al desfile dispondrán de aparcamientos gratuitos cerca de la salida, en el entorno de la piscina de Baltar y en una zona próxima al mercado de Portonovo, entre otros espacios disponibles. El Concello repartirá 10.830 euros entre los participantes del tradicional desfile.