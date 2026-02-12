Aparecen más de cincuenta frailecillos muertos en la playa de A Lanzada

Seo Birdlife de Pontevedra ha localizado este miércoles más de medio centenar de frailecillos muertos en la playa de A Lanzada entre Sanxenxo y O Grove. La organización recuerda que estos días, causa de los interminables temporales, aparecen cientos de estas aves en las playas de Galicia. La mayoría llegan orillados y muertos, aunque algunos aún llegan con vida, además de otras aves marinas en menor número.

Explica que debido a esta climatología tan adversa, los frailecillos pueden morir por falta de alimento, agotamiento o hipotermia. Esta parece ser la causa más probable, aunque no se pueden descartar otras, como la gripe aviar.

En un recorrido por la playa de A Lanzada, los miembros de Seo Birdlife localizó el miércoles 52 frailecillos atlánticos (Fratercula arctica), un mérgulo atlántico (Alle alle), un alca común (Alca torda) y dos gaviotas tridáctilas (Rissa tridactyla), todos ellos muertos.

El frailecillo atlántico tiene un gran pico multicolor y suele ser solitario en invierno y gregarios en período de cría. Su dieta es básicamente piscívora (sobre todo lanzones o bolos), por lo que bucean impulsándose con las alas. Son animales pelágicos, de mar abierto alejado del litoral y solo acuden a tierra para criar en acantilados costeros o de islas.

De procedencia principalmente británica e irlandesa, en España los frailecillos son una especie invernante común y migratoria escasa, llegando a Canarias y el golfo de Cádiz por donde se adentran hasta el oeste del Mediterráneo. Es un ave poco observada desde la costa.

En caso de encontrar un ave marina orillada, la organización recomienda "no manipular las aves y de hacerlo, con guantes y mascarilla y con permiso para ello". Subraya que "debido a la gripe aviar se debe además tener especial precaución y no permitir que se acerquen los perros".

Añade que si está muerta o viva pero en mal estado se debe llamar al Centro de Recuperación de Fauna (CRFS) provincial o al 112. Además, animan a los ciudadanos a enviar los datos a través de la app ICAO Inspección Costera de Aves Orilladas que permite recoger datos para el análisis de las amenazas de las aves marinas. Es de fácil uso y permite subir registros de días pasados desde la web o la app.