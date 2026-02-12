Los alumnos del colegio de Tenorio no volverán a clases hasta después de las vacaciones de Entroido

Los alumnos del Colexio Plurilingüe de Tenorio, en Cerdedo-Cotobade, no retomarán la actividad lectiva hasta después de las vacaciones de Entroido. Así lo ha confirmado en la mañana de este jueves la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, cuyo titular, Román Rodríguez, visitó las instalaciones afectadas por el incendio registrado ayer. El objetivo de este parón es garantizar la seguridad y salubridad del recinto antes del regreso de los estudiantes.

La decisión busca aprovechar los días no lectivos de las próximas fiestas para acometer una limpieza integral de urgencia. Aunque las llamas se concentraron fundamentalmente en el almacén del comedor, una estructura anexa al edificio original, la densa humareda y la ceniza se han propagado por todo el centro educativo, lo que obliga a una intervención profunda antes de que pueda volver a ser ocupado.

Durante la visita, en la que el conselleiro estuvo acompañado por el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y el alcalde de la localidad, Jorge Cubela, se ha informado de que la Unidad Técnica ya está trabajando sobre el terreno. "Desde la perspectiva estructural haremos lo que nos indiquen los estudios técnicos para saber si es necesario hacer alguna obra o mejora", señaló Rodríguez.

Paralelamente, la Guardia Civil y la Policía Judicial mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas exactas que originaron el fuego en la zona de almacenaje.

Dado que la cocina ha quedado inoperativa, la Consellería ha activado un "plan B" para garantizar el servicio de alimentación una vez se reanuden las clases tras el Entroido. Se contratará un servicio de catering externo que se servirá en un espacio habilitado específicamente en la segunda planta del colegio.

Esta medida de emergencia también cubrirá a los alumnos del vecino Instituto de Cotobade, quienes habitualmente utilizan el comedor del colegio de Tenorio, evitando así que tengan que desplazarse a otros lugares o quedarse sin servicio.

La Xunta ha querido recordar la rehabilitación integral acometida en el centro en 2019, que supuso una inversión de más de 500.000 euros en eficiencia energética y modernización, y confía en que estas medidas de choque permitan recuperar la normalidad académica en cuanto finalicen las fiestas de Carnaval.