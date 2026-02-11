Inundaciones
La Xunta conciencia a escolares sobre la importancia de los ríos
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático acompañó al CEIP Isidora Riestra de Poio en un taller sobre esta cuestión
La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañó ayer al alumnado del CEIP Plurilingüe Isidora Riestra de Poio en un taller de la Campaña de concienciación en áreas con riesgo potencial significativo de inundación sobre la importancia que tienen los ríos en los ecosistemas y las consecuencias de posibles desbordamientos.
En él explicó que la Xunta prevé llegar este curso a más de 3.000 escolares de entre 6 y 12 años (de 1º a 6º) de Primaria para sensibilizarlos sobre la influencia que tienen las acciones del ser humano en los entornos fluviales y en el funcionamiento de los cauces de agua. En la jornada de ayer participaron 76 niñas y niños repartidos en cuatro talleres correspondientes a los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria.
