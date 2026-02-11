El vivero de empresas de la Diputación tiene ocupadas 13 de sus 16 naves

La Diputación ha adjudicado la cesión de una de las naves del vivero de empresas de Barro a la empresa Spanish Tapas Sets, S.L., que ocupará un espacio de 110 metros cuadrados inicialmente por un año, pero con la posibilidad de prorrogarlo durante otros dos más.

Los viveros de empresas de la Diputación buscan facilitar el desarrollo de iniciativas económicas de interés para la provincia en un entorno económico y empresarial compleja que demanda proyectos empresariales creativos, innovadores y sólidos. Se trata de estructuras de acogida temporal de empresas dirigidas a encaminarlas nos sus primeros pasos en el comprado, prestarles servicios adaptados a las necesidades de cada una y favorecer la colaboración entre ellas.

Noticias relacionadas

En la actualidad el Viveiro de Empresas de Barro cuenta con 13 de sus 16 naves ocupadas (el 81%), además de 10 de sus 24 oficinas. Por su parte, en el Viveiro de Empresas de Lalín están ocupadas una de sus tres naves, así como cuatro de sus cinco oficinas (el 80%). Está previsto que entre los meses de febrero y marzo, se adjudiquen nuevos espacios en ambos recintos.