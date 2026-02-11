Viva de milagro tras caerle encima de su coche un enorme árbol en Caldas

Viva de milagro. Una joven de 22 años ha resultado herida tras caerle encima de su vehículo un enorme árbol cuando circulaba por Caldas.

El suceso tuvo lugar a las 15.05 horas en el lugar de Cesariños, en la parroquia de San Clemente de este municipio pontevedrés. El árbol, de grandes dimensiones, cayó sobre el vehículo, que quedó totalmente destrozado, pero pese a lo aparatoso del accidente, la joven solo resultó herida leve y fue trasladada por los servicios de Urxencias Sanitarias al Hospital de Montecelo.

Al punto acudieron los bomberos del Salnés, así como Urxencias Sanitarias, Protección Civil de Caldas y de Cuntis, además de la Guardia Civil de Tráfico.

Este ha sido el incidente más grave registrado en lo que va de día en la comarca pontevedresa a causa del mal tiempo. Fuertes rachas de viento, que rondaban a las tres de la tarde los 90 kilómetros por hora en varias zonas de la comarca, causaron desperfectos en diversos puntos. Contenedores desplazados, árboles y postes caídos y otros daños se suceden por los municipios.

En la ciudad de Pontevedra, la caída de unas chapas de la cubierta de un edificio obligó a cerrar al tráfico un tramo de la calle Eduardo Pondal entre la rúa da Moa y la rotonda de la avenida da Estación.

Los Bomberos inspeccionan el tejado de Eduardo Pondal / Gustavo Santos

Hasta el lugar acudieron los Bomberos para supervisar el edificio por si es necesario retirar más piezas, mientras que la Policía Local desviaba la circulación por viales próximos.