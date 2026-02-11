Urgen medidas contra las «inundaciones diarias» en Fernando Olmedo y Lourizán

Las inundaciones volvieron ayer a golpear a la rúa do Santo, en la parroquia de Lourizán, un problema que se repite cada vez que las lluvias intensas coinciden con la pleamar. La situación ha llevado a la Asociación Estriceres y a los residentes afectados a alzar la voz. Aseguran sentirse «completamente desamparados» ante la falta de soluciones por parte de las administraciones competentes, principalmente Augas de Galicia y el Concello de Pontevedra. «No es que estemos desesperados, es que la situación es desesperadísima», denuncian desde la asociación, que teme que la inacción pueda «provocar una desgracia».

El río Gallo, desbordado en Cuntis | I. ABELLA

Ante estas «inundaciones diarias», el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, acompañado por el concejal Martín Martínez, visitó ayer las calles Padre Fernando Olmedo, en la ciudad, y O Santo para reclamar al gobierno local una partida urgente de 500.000 euros destinada a vecinos y negocios afectados por las recientes inundaciones. Exige una actuación inmediata para resolver «el colapso de las redes más problemáticas» y «una mayor implicación del Ayuntamiento en el proyecto de áreas de inundación controladas en Valdecorvos, en colaboración con la Xunta».

Garaje de Casimiro Gómez. | G. SANTOS

También el portavoz socialista, Iván Puentes, urge medidas en estos dos puntos y en la autovía de Marín, mientras que el concejal de Obras e Infraestruturas, César Mosquera, insiste en que el gobierno local tiene las manos atadas en la rúa do Santo, ya que, según repitió ayer, no pueden hacer nada sin el permiso de Adif. Por el contrario, discrepa de este análisis el portavoz del grupo municipal socialista, Iván Puentes, que ha sostenido que las inundaciones en esta calle se deben «fundamentalmente» al atasco en una tubería de aguas pluviales que atraviesa la zona. Esta infraestructura es de titularidad municipal y se encuentra «obstruida» en su mayor parte, según asegura. Por ello, ha reclamado al gobierno local que actúe lo antes posible «y comprobar si con eso se mejora la situación».

Grandes bolsas de agua en la PO-546 | G. SANTOS

Estos problemas se han agravado en un arranque de año marcado por la sucesión de borrascas. En los 41 días de 2026 transcurridos hasta ayer, fue necesario echar mano del paraguas en 36 jornadas, el 88% del total y se acumulan ya 23 días seguidos de lluvia. En enero se acumularon 341 litros por metro cuadrado, mientras que en solo diez días de febrero ya se superan los 235. Es una media de 14 litros cada día.