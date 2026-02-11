Urgen medidas contra las «inundaciones diarias» en Fernando Olmedo y Lourizán
Un arranque de año bajo borrascas constantes: ha sido necesario hasta ayer usar el paraguas en 36 de los 41 días de 2026, el 88% de todas las jornadas
Las inundaciones volvieron ayer a golpear a la rúa do Santo, en la parroquia de Lourizán, un problema que se repite cada vez que las lluvias intensas coinciden con la pleamar. La situación ha llevado a la Asociación Estriceres y a los residentes afectados a alzar la voz. Aseguran sentirse «completamente desamparados» ante la falta de soluciones por parte de las administraciones competentes, principalmente Augas de Galicia y el Concello de Pontevedra. «No es que estemos desesperados, es que la situación es desesperadísima», denuncian desde la asociación, que teme que la inacción pueda «provocar una desgracia».
Ante estas «inundaciones diarias», el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, acompañado por el concejal Martín Martínez, visitó ayer las calles Padre Fernando Olmedo, en la ciudad, y O Santo para reclamar al gobierno local una partida urgente de 500.000 euros destinada a vecinos y negocios afectados por las recientes inundaciones. Exige una actuación inmediata para resolver «el colapso de las redes más problemáticas» y «una mayor implicación del Ayuntamiento en el proyecto de áreas de inundación controladas en Valdecorvos, en colaboración con la Xunta».
También el portavoz socialista, Iván Puentes, urge medidas en estos dos puntos y en la autovía de Marín, mientras que el concejal de Obras e Infraestruturas, César Mosquera, insiste en que el gobierno local tiene las manos atadas en la rúa do Santo, ya que, según repitió ayer, no pueden hacer nada sin el permiso de Adif. Por el contrario, discrepa de este análisis el portavoz del grupo municipal socialista, Iván Puentes, que ha sostenido que las inundaciones en esta calle se deben «fundamentalmente» al atasco en una tubería de aguas pluviales que atraviesa la zona. Esta infraestructura es de titularidad municipal y se encuentra «obstruida» en su mayor parte, según asegura. Por ello, ha reclamado al gobierno local que actúe lo antes posible «y comprobar si con eso se mejora la situación».
Estos problemas se han agravado en un arranque de año marcado por la sucesión de borrascas. En los 41 días de 2026 transcurridos hasta ayer, fue necesario echar mano del paraguas en 36 jornadas, el 88% del total y se acumulan ya 23 días seguidos de lluvia. En enero se acumularon 341 litros por metro cuadrado, mientras que en solo diez días de febrero ya se superan los 235. Es una media de 14 litros cada día.
- Un grupo de amigos de Pontevedra que serán el altavoz del Entroido 2026
- Pontevedra 0-0 Real Madrid Castilla: Espectáculo arbitral en Pasarón
- La «milla de oro» se extiende a Daniel de la Sota, que tiene todos sus locales ocupados
- Dolores Buceta: manantial de vida
- Augas de Galicia acentúa el control de la presa del Umia y mejorará su seguridad
- La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en 2030
- Del corte de Renfe a la huelga: Pontevedra pierde casi 9.000 plazas
- La segunda vida del Gónviz: cómo llenar una sala apagada