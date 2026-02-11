Urbanismo declara en ruina técnica el edificio incendiado de Riestra 4 y ordena su demolición

El Concello de Pontevedra ha iniciado el procedimiento para declarar en ruina técnica el inmueble del número 4 de la calle Marqués de Riestra, afectado por el incendio de julio de 2025, y ha dictado una orden de demolición por motivos de seguridad. Así lo explicó este miércoles el concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña.

Según detalló, los informes técnicos municipales concluyen que el edificio presenta un agotamiento de elementos estructurales fundamentales, lo que hace inviable su recuperación “tal y como está” con la estructura actual. Por ese motivo, Urbanismo entiende que procede la declaración de ruina técnica y la demolición, aunque advirtió de que no puede ejecutarse de forma inmediata.

Uno de los condicionantes es su entorno patrimonial: el inmueble se encuentra en el ámbito de protección de las Ruinas de Santo Domingo y próximo a otro edificio catalogado, por lo que la demolición necesitará autorización de Patrimonio y deberá ajustarse a criterios estéticos.

La resolución municipal fija un plazo de dos meses para que la propiedad presente el proyecto de demolición. Una vez obtenga el visto bueno y estén tramitados todos los permisos necesarios, se concede un mes para ejecutar los trabajos.

Mientras se tramitan las autorizaciones patrimoniales, Oubiña recalcó que la seguridad es “primordial”. En este sentido, la nueva resolución recuerda a la propiedad su obligación de ejecutar en 15 días medidas urgentes para garantizar la estabilidad del inmueble hasta que se lleve a cabo la demolición, tales como instalación de redes de protección en fachadas, limpieza interior, apuntalamiento de la fachada e impermeabilización, con el objetivo de evitar riesgos y proteger a los edificios colindantes.

Urbanismo subrayó que en la inspección del 27 de enero se constató que no se ejecutaron las medidas provisionales ordenadas en agosto de 2025 y que tampoco prosperó una propuesta posterior de derribo parcial planteada en octubre, al no cumplir “estándares mínimos”, según la valoración técnica trasladada hoy.

Oubiña informó también del coste de las actuaciones de emergencia realizadas por el Concello para “eliminar el riesgo” inmediato tras el incendio, que ascendió a 43.124,40 euros, cantidad que asumió el Concello pero que deberá ser reintegrada por la propiedad, una comunidad de propietarios, con plazo hasta el 30 de marzo.

Recordó además que la legislación permite, en caso de incumplimiento, la imposición de multas coercitivas (entre 2.000 y 10.000 euros) y, si fuese necesario, la ejecución subsidiaria por parte de la administración.

En paralelo, el concelleiro quiso trasladar un mensaje de calma a los residentes del entorno. “La desgracia que ocurrió aquí no fue a más gracias a los bomberos municipales”, señaló, y añadió que el Concello mantiene una revisión constante de la situación y trabajará para actuar “si se vuelve a dar una situación de emergencia”.

Antecedentes: incendio en pleno centro y obras de urgencia

El fuego en el edificio situado en el número 4 de la calle Marqués de Riestra se declaró de madrugada el 8 de julio de 2025, obligando a desalojar el inmueble y otros colindantes. No hubo heridos, aunque varias familias y negocios resultaron gravemente afectados.

Tras el siniestro, el Concello encargó trabajos de emergencia para retirar elementos inestables y evitar desprendimientos hacia la vía pública, incluyendo la retirada de la cubierta y el desmontaje parcial de la fachada, actuaciones que se contrataron a una empresa especializada.

Noticias relacionadas

La resolución municipal notificada ahora admite recurso de reposición en vía administrativa.