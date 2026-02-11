Moito por ler!
Unha rede social para o libro galego
A xornada Moito por ler! será o vindeiro 8 de marzo unha cita clave no marco do Salón do Libro para reactivar a prescrición lectora e lanzar unha rede social propia para o libro galego
S. R.
O Salón do Libro e a Fundación Xistral unen forzas para combater un dato preocupante: só o 8% dos libros vendidos en Galicia son en galego. Para revertelo, o vindeiro 7 de marzo o Pazo da Cultura acollerá a xornada de mediación lectora «Moito por ler!», onde se presentará oficialmente a plataforma web m8porler.gal. Esta nova rede social interactiva nace para conectar a autores, editoras e lectores, buscando tecer unha comunidade forte que impulse a literatura do país fronte á actual «atonía institucional», visibilizando e dignificando o libro galego, lembrou onte o concelleiro Demetrio Gómez na presentación do evento, no que estivo acompañado de Cristina Juancal e Carlos Blanco, de Xistal.
A cita, que require inscrición previa, estruturarase en tres mesas de debate que mesturan a tradición e a vangarda dixital: dende as experiencias consolidadas dos clubs de lectura e as bibliotecas escolares, ata a irrupción dos novos «booktokers». O editor Manuel Bragado e unha regueifa de O Rabelo pecharán un evento deseñado para converter a Pontevedra no epicentro do activismo cultural e a prescrición lectora.
