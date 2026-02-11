Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED impulsa la etnobotánica

La UNED celebra desde este semana y hasta el 4 de mayo, en horario vespertino, el curso de Extensión Universitaria «Introducción a la Etnobotánica y Etnofarmacología», una propuesta formativa que hace con vocación interdisciplinar y con un objetivo claro de tender puentes entre el rigor científico y la sabiduría tradicional.

