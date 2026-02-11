A Tafona, eje del entroido de Caldas

El Concello de Caldas de Reis va a centralizar sus celebraciones estáticas del Entroido en A Tafona. Así lo confirmó ayer el teniente de alcalde Manuel Fariña, quien subrayó que tanto la fiesta de máscaras del viernes, la fiesta infantil del lunes y el Enterro da Sardiña del viernes 20 se harán en este nuevo escenario en lugar de en la plaza de Sesto Casal. También confirmó que, debido al mal tiempo, el pasarrúas escolar conjunto previsto para el viernes se transformará en una celebración interna en cada centro de enseñanza. La previsión es que, a pesar de la lluvia, se mantenga el desfile principal del domingo con el itinerario fijado y más de 6.000 euros en premios.

Fariña subrayó que la decisión de anular el desfile escolar en el que iban participarán más de mil niños de todo el municipio fue tomada en conjunto con la comunidad educativa. La intención es que cada centro haga la fiesta en sus instalaciones. Además, el Concello llevará dulces tradicionales de Carnaval.

En cuanto al resto de la programación, fiestas y bailes, el teniente de alcalde explicó que estarán centralizados en una gran carpa instalada en A Tafona que permitirá evitar el mal tiempo. Así, el viernes por la noche se mantendrá el baile de máscaras organizado por iniciativa privada en colaboración con el Concello, que ha confirmado un lleno total con mil personas asistentes.

También se celebrarán en la carpa a fiesta infantil, el lunes 16 a las 17.00 horas, donde habrá sesión de DJ y espectáculo musical. Igualmente, será en A Tafona a celebración del broche final del Carnaval, el entierro de la Sardina, el viernes 20.

El día central de las fiestas será el domingo 15 y se desarrollará por las calles de la villa. Se repartirá un importe total de 6.190 euros entre 11 categorías, dos de ellas, las de carrozas y de mejor animación, acumulables a las nueve restantes: grupos –más comparsas, fanfarrias o murgas-, parejas e individuales, todas ellas en las modalidades de personas adultas e infantil.