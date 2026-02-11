Resuelta la adjudicación de la reforma del Multiusos de Portonovo

El Concello ya tiene propuesta de adjudicación para ejecutar la rehabilitación del edificio Multiusos de Portonovo: Construcciones Castro Figueiro. La empresa se comprometió a realizar las obras por 1.242.907 euros en un plazo de cuatro meses. La reforma cuenta con una ayuda de 900.000 euros de la Diputación. Una vez empiecen las obras, el aula de estudios se trasladará de forma temporal al edificio de la Cofradía de Pescadores ubicada en Rafael Picó. El Concello y el pósito llegaron a un acuerdo para la cesión de uso mientras duren las obras. Se realizaron trabajos de mantenimiento y mejoras de iluminación.

El edificio, que fue construido en 1989, cuenta con 903 metros cuadrados y presenta importantes deficiencias de accesibilidad y aislamiento. Su ubicación, en pleno centro de la villa, y el buen estado de la estructura, así como sus posibilidades de uso hace que el gobierno local haya decidido mejorarlo y recuperarlo como sede de Servicios Sociales, y de diversos usos sociales y educativos.

La redistribución de las plantas y que, tanto escalera como ascensor, lleguen a la planta semisótano permitirá utilizarlo como acceso principal del edificio. En esa misma planta se situará el control y recepción de usuarios, dejando un importante espacio libre y flexible, multiusos, donde realizar desde pequeños actos, exposiciones, presentaciones tanto del Concello como de las distintas asociaciones. Una grada retráctil, un espacio de almacenamiento y un pequeño escenario habilitarán la media planta para prácticamente cualquier acto.