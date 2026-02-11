Raxó, Combarro y Campelo amplían los espacios de pesca deportiva y con caña

El pleno municipal aprobó ayer el convenio de cooperación entre Portos de Galicia y el Concello de Poio, que permite ampliar los espacios para pesca deportiva y con caña en Raxó, Combarro y Campelo, en este último caso estableciendo días y horarios permitidos: de lunes a viernes de 17.00 a 7.00 horas y sábados y domingos durante todo el día, siempre con la limitación de la prioridad de la operativa propia del tráfico de pasaje y otros. El Concello asume la vigilancia, medidas preventivas, control, aplicación y cumplimiento por los pescadores, así como la señalización y vallado de las zonas.

Además, se aprobó definitivamente el presupuesto del Concello de Poio para el ejercicio 2026, tras la desestimación de las alegaciones presentadas durante el período de exposición pública. Las cuentas superan los 16 millones de euros y el alcalde, Ángel Moldes, señala que «la aprobación definitiva de este presupuesto demuestra que estamos ante unas cuentas sólidas, responsables y bien fundamentadas, avaladas por los informes técnicos municipales y pensadas para dar estabilidad y continuar la transformación del Concello de Poio».

Durante la sesión, el regidor explicó que las alegaciones «fueron analizadas con detalle por los servicios municipales y desestimadas atendiendo a los criterios recogidos en el informe de la Intervención, al no alterar ni desvirtuar los principios básicos de un presupuesto que cumple con los requisitos legales, con los objetivos de estabilidad y con el interés general del vecindario».

El Presupuesto de 2026 incluye también la rebaja del tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles del 0,47 al 0,43, lo que supone una reducción de ingresos municipales de cerca de 250.000 euros, así como la congelación del resto de impuestos y tasas municipales.

En la sesión plenaria de ayer también se aprobó de manera definitiva la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Concello. La corporación desestimó las alegaciones presentada. La modificación de la RPT incluye una plaza nueva de técnico de cultura y deporte y el puesto de técnico en gestión ambiental, con competencias en materia de medio ambiente. En el área de seguridad, se dota de una plaza más de oficial de policía local, con las mismas funciones, condiciones de trabajo y retribuciones que a ya existente en la plantilla.