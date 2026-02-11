El Puerto analiza cinco ofertas en su plan de suministro de electricidad a los barcos

La Autoridad Portuaria analiza cinco ofertas de otras tantas empresas para diseñar su primer proyecto de abastecer de energía eléctrica a los buques mercantes desde los muelles del Puerto, lo que permitirá a los barcos tener apagados sus motores de combustión, lo que contribuye a mitigar el ruido y las emisiones de gases a la atmósfera.

Este primer proyecto ya está en marcha para los muelles Adolfo Reboredo, donde se localiza la terminal de contenedores. Se trata de una «instalación de suministro eléctrico a buques denominada OPS por las siglas en inglés ‘Onshore Power Supply’ que consistirá básicamente en conectar los buques a la red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan actualmente para abastecerse (a propósito de mantener el funcionamiento de sus sistemas de refrigeración, iluminación, equipos de emergencia, etc.) puedan mantenerse apagados durante la carga y descarga de mercancías y de este modo reducir las emisiones contaminantes».

Se detalla que «la energía eléctrica es indispensable para el funcionamiento de los buques en puerto, por lo que la tecnología que los electrifica adquiere un papel muy importante». El sistema OPS «engloba la alimentación eléctrica a buques desde tierra tanto en baja tensión (400 V /440 V / 480 V) como en alta tensión (6,6 kV / 11 kV). Para que la electricidad pueda ser suministrada desde el puerto al buque atracado, este sistema exige que exista una conexión entre el barco y el muelle, conexión que además debe requerir unas características determinadas de tensión, potencia y frecuencia, adecuadas para los diferentes buques que quieran conectarse. El sistema también deberá estar dotado de una conexión con la red de distribución eléctrica, u otro sistema alternativo, mediante uniones que permitan abastecer a los buques de sus necesidades energéticas durante el tiempo de atraque, sin que tengan que utilizar sus motores auxiliares. Todo ello de cara a cumplir la Ley Europea del Clima, que ha otorgado carácter vinculante al objetivo de neutralidad climática, y ha establecido un ambicioso objetivo intermedio de reducción de las emisiones del 55% en 2030 con respecto a 1990».

Estas obras estarán financiadas mediante fondos europeos Feder4 y la «Autoridad Portuaria de Marín ya ha tramitado una solicitud de suministro de 2 000 kW a la compañía distribuidora Unión Fenosa Distribución Electricidad, S.A. (UFD) y dispone de proyecto para la ejecución de un nuevo Centro de Seccionamiento y nuevo Centro de Protección y Medida, este último, a ubicar en el propio muelle de portacontenedores».