Tercera edad
El PSOE de Marín urge los terrenos para una residencia pública
REDACCIÓN
El PSOE de Marín reclama avanzar de manera inmediata en la consecución de terrenos para una residencia pública de mayores en el municipio. El grupo municipal ha presentado una moción al pleno en la que pide medidas urgentes para garantizar la disponibilidad de parcelas destinadas a este fin, ante la escasez de plazas públicas y el progresivo envejecimiento de la población.
Según expone la formación, Galicia arrastra un déficit histórico de residencias públicas para personas mayores, reconocido por la propia Xunta, y en Marín la situación resulta especialmente preocupante. El municipio cuenta únicamente con una residencia construida hace décadas, con 78 plazas para personas válidas, una cifra que consideran insuficiente en un contexto en el que cerca de 1.000 vecinos y vecinas superan los 85 años.
La formación recuerda que en 2022 el Pleno aprobó iniciar trámites para conseguir suelo y negociar con la Xunta una nueva residencia, sin avances conocidos desde entonces. La moción propone reservar una parcela pública de unos 5.000 m² en Raposeiras o, si no es viable, iniciar de inmediato la adquisición de terrenos alternativos.
