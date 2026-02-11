Luto en la empresa pontevedresa
Pontevedra despide a Antonio Pérez Corbacho, histórico del comercio
La basílica fue escenario del funeral en memoria del fundador de Peral o La Cabaña
Pontevedra
- Un grupo de amigos de Pontevedra que serán el altavoz del Entroido 2026
- Pontevedra 0-0 Real Madrid Castilla: Espectáculo arbitral en Pasarón
- La «milla de oro» se extiende a Daniel de la Sota, que tiene todos sus locales ocupados
- Dolores Buceta: manantial de vida
- Augas de Galicia acentúa el control de la presa del Umia y mejorará su seguridad
- La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en 2030
- Del corte de Renfe a la huelga: Pontevedra pierde casi 9.000 plazas
- La segunda vida del Gónviz: cómo llenar una sala apagada