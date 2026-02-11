Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luto en la empresa pontevedresa

Pontevedra despide a Antonio Pérez Corbacho, histórico del comercio

La basílica fue escenario del funeral en memoria del fundador de Peral o La Cabaña

Una imagen del funeral celebrado ayer en Santa María. | GUSTAVO SANTOS

R. P.

Pontevedra

Numerosos pontevedreses se dieron cita ayer en la basílica de Santa María para dar su último adiós a Antonio Pérez Corbacho, un histórico el comercio local que distintos establecimientos en el centro histórico, entre ellos las conocidas tiendas Peral o La Cabaña en la plaza de Curros Enríquez.

