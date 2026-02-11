Marín apuesta por revitalizar las huertas urbanas de O Sequelo

Las huertas urbanas de O Sequelo de Marín están concebidas como un sistema que permite el cultivo individual de pequeñas parcelas de tierra de forma tradicional mediante lo empleo de técnicas de cultivo ecológico. Existen 71 parcelas, que se sortean cada cuatro años.

Ahora, el Concello trabaja para revitalizarlas y ofrecer nuevas actividades y proyectos a las personas usuarias de las mismas. «El objetivo es escuchar qué cosas pueden ser más interesantes para sacarle partido a las huertas y que nuevas técnicas podemos aportar», explican fuentes municipales.

Noticias relacionadas

Será mañana jueves a las 11.00 horas en las propias huertas, en función de la lluvia. Se contará con la participación de Aitor Jamardo, fundador del proyecto Cultivo Gallego, centrado en la producción de productos de temporada, siguiendo el ciclo natural de las estaciones, utilizando el cultivo biointensivo. El experto será el encargado de dirigir una reunión participativa a la que están invitadas todas las personas usuarias de las huertas, así como otras personas interesadas en este campo, para poder aportar ideas y conocer más de cerca esta técnica de cultivo».