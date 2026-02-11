En marcha un nuevo edificio de 132 viviendas en los terrenos de Tafisa, en Pontevedra

La promotora inmobiliaria Metrovacesa ha iniciado las obras de Novolérez IV, la cuarta fase de su desarrollo residencial ubicado junto al cauce del río Lérez, en los terrenos de la antigua Tafisa de Pontevedra

Con una inversión global de 28 millones de euros, el proyecto será un edificio de siete alturas y dos niveles de sótano, que acogerá 132 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con plaza de garaje, trastero y terraza cubierta, mientras que los áticos dispondrán de terrazas descubiertas con vistas sobre el entorno urbano y natural.

“El inicio de Novolérez IV es una señal clara de nuestro compromiso con Pontevedra y con el desarrollo de un modelo urbano equilibrado, que combina calidad arquitectónica, confort y respeto al medio ambiente en un entorno en continuo crecimiento”, afirma Miguel Alejandro Vázquez de las Cuevas, gerente de Promociones de la delegación de Centro Norte de Metrovacesa.

Vista general de los terrenos / FdV

El diseño arquitectónico, a cargo del estudio EAU Arquitectos, plantea un edificio con espacios comunes como un gimnasio completamente equipado, zonas ajardinadas y un local social. También incluye medidas de eficiencia energética con paneles solares para generación eléctrica, sistemas avanzados de aislamiento térmico y acústico, ventilación eficiente y medidas de ahorro de agua, orientadas a reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂.

Los terrenos de Tafisa se recalificaron hace décadas para convertir un antiguo complejo industrial en una zona residencial para más de mil viviendas y equipamientos urbanos.

Este desarrollo de Metrovacesa se suma a las fases anteriores de Novolérez, de la misma promotora, con 91 viviendas en la fase inicial, 85 en la segunda y 80 en la tercera.