El mar daña en Portonovo parte de un muro de contención y afecta al tráfico

El Concello inició este miércoles las obras de reparación del muro de la Avenida de Pontevedra en Portonovo, que enlaza la zona portuaria con la playa de Caneliñas. El vial permanece cortado al tráfico después de que el impacto de las olas provocara un gran boquete en el muro de contención del vial y el desprendimiento de piedras de gran tamaño. Los trabajos urgentes de reparación están condicionados por la situación del mar ya que por motivos de seguridad no se puede trabajar con la marea alta.

El concejal de Servicios, Yago Torres, se desplazó a la zona a supervisar el inicio de los trabajos. Los operarios comenzaron sus labores con la colocación de anclajes para bajar a la zona de obra con seguridad y para preparar la zona para la colocación de un andamio. Durante las horas de trabajo el vial sufre restricciones de tráfico debido a que la colocación de la piedra se realiza desde la parte alta con un camión grúa. Estos trabajos de reparación incluyen la demolición de las antiguas casetas y tuberías en desuso de una vieja cetárea, que actualmente afean el entorno.

La Avenida de Pontevedra estará cortada al tráfico desde la rotonda de la lonja de Portonovo. Solo se permite la entrada de los camiones de la obra y autobús escolar. Desde la altura del Hotel Siroco hasta la confluencia de Avenida de Pontevedra con Rúa Arturo Fontán se habilita doble sentido para los garajes. Por las noches, quedará abierto al tráfico.