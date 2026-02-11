Jornada polideportiva de juegos inclusivos

Hoy tiene lugar la Jornada Multipodeportiva de Deportes Inclusivos en las instalaciones del Pabellón Municipal de Pontevedra. La iniciativa, impulsada por la Agrupación Deportiva Escolar Pontevedra, cuenta con la participación de 311 alumnos de sexto de primaria de centros de Pontevedra, Poio y Barro.