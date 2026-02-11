Ciclo «Ao son do piano»
Historias a tecla viva
Avalada por más de 4,5 millones de escuchas y una sólida trayectoria internacional, la compositora Elsa Muñiz protagoniza hoy la segunda cita del ciclo «Ao Son do Piano». A partir de las 19 horas, el Edificio Castelao acogerá su «Pianotelling», un espectáculo inmersivo en el que cada pieza relata una historia.
El piano deja de ser únicamente un instrumento melódico para convertirse en un narrador de historias. Es la premisa con la que la Diputación presenta la segunda jornada del ciclo de música clásica contemporánea «Ao Son do Piano». Tras el éxito inaugural de Javier Otero Neira, el Museo abrirá sus puertas hoy a las 19 horas para recibir a la pianista Elsa Muñiz y su innovadora propuesta «Pianotelling e New Beginnings».
Se trata, recuerda la organizacion, de un formato propio que la intérprete ha bautizado como «pianotelling». Lejos de la rigidez del recital convencional, propone un diálogo fluido donde la música se entrelaza con la palabra y la imagen. El objetivo es transformar el concierto en un «relato vivo», una experiencia donde cada pieza musical funciona como un capítulo narrativo capaz de evocar recuerdos, reflexiones vitales y emociones profundas.
El repertorio de la velada se vertebrará en torno a su proyecto discográfico «New Beginnings», complementado con otras composiciones propias. A través de microrrelatos y explicaciones directas, Muñiz busca romper la cuarta pared y conectar con el público de manera íntima, abordando temáticas universales como la esperanza, la resiliencia y, de manera muy especial, la conexión con el paisaje, la tierra y el mar gallego.
El proyecto de la pianista rompe las fronteras entre la música, la literatura y la imagen
La presencia de la pianista en el ciclo confirma, por otra parte, la buena salud de la creación musical contemporánea gallega. Desde el lanzamiento de su álbum debut, «Memories», la artista ha logrado traspasar fronteras, acumulando más de 4,5 millones de reproducciones y superando la barrera de los 700.000 oyentes a nivel global en plataformas digitales. Estas cifras avalan una trayectoria que ha sabido conectar con una audiencia diversa, buscando en el piano una vía de comunicación emocional y accesible.
El concierto, de acceso libre hasta completar aforo, marca el ecuador de esta programación cultural. «Ao Son do Piano» concluirá el 18 del próximo mes, con la actuación de Paula Ríos.
Pondrá el broche final con un homenaje a la Generación del 27, explorando el repertorio del nacionalismo y las vanguardias españolas. Su programa incluirá obras de figuras clave como Rosa García Ascot, Ernesto y Rodolfo Halffter, y Manuel de Falla, cerrando así un círculo que va desde la narrativa contemporánea al patrimonio musical histórico.n
