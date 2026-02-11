Fuertes rachas de viento causan desperfectos en Pontevedra y un árbol destroza un coche en Caldas
La caída de unas chapas obliga a cortar el tráfico en un tramo de la calle Eduardo Pondal
Fuertes rachas de viento, que rondaban a las tres de la tarde los 90 kilómetros por hora en varias zonas de la comarca, causan desperfectos en diversos puntos. Contenedores desplazados, árboles y postes caídos y otros daños se suceden por los municipios.
En la ciudad de Pontevedra, la caída de unas chapas de la cubierta de un edificio obligó a cerrar al tráfico un tramo de la calle Eduardo Pondal entre la rúa da Moa y la rotonda de la avenida da Estación.
Hasta el lugar acudieron los Bomberos para supervisar el edificio por sir es necesario retirar más piezas, mientras que la Policía Local desviaba la circulación por viales próximos.
Por su parte, una mujer de 22 años se ha librado de milagro de males mayores después de que un árbol de grandes dimensiones cayera, derribado por el viento, sobre su coche en Caldas. La mujer solo presenta heridas leves, pero el vehículo ha quedado destrozado, según informa Emerxencias Concello de Cuntis.
Ocurrió en el lugar de Cesariños San Andrés de Cesar y acudieron tambien los Bombeiros do Salnés, el 061 y la Guardia Civil.
- Un grupo de amigos de Pontevedra que serán el altavoz del Entroido 2026
- Suspendido un partido en Vilaboa tras denunciar el árbitro una persecución y salir escoltado por la Guardia Civil
- La Xunta invertirá 2.000 millones para alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en 2030
- Pontevedra 0-0 Real Madrid Castilla: Espectáculo arbitral en Pasarón
- La «milla de oro» se extiende a Daniel de la Sota, que tiene todos sus locales ocupados
- Dolores Buceta: manantial de vida
- Vuelven las inundaciones en Pontevedra y Cuntis
- Mar asegura a las cofradías que el material que retire del río Lérez no es contaminante