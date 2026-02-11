Fuertes rachas de viento causan desperfectos en Pontevedra y un árbol destroza un coche en Caldas

Fuertes rachas de viento, que rondaban a las tres de la tarde los 90 kilómetros por hora en varias zonas de la comarca, causan desperfectos en diversos puntos. Contenedores desplazados, árboles y postes caídos y otros daños se suceden por los municipios.

En la ciudad de Pontevedra, la caída de unas chapas de la cubierta de un edificio obligó a cerrar al tráfico un tramo de la calle Eduardo Pondal entre la rúa da Moa y la rotonda de la avenida da Estación.

Los Bomberos inspeccionan el tejado de Eduardo Pondal / Gustavo Santos

Hasta el lugar acudieron los Bomberos para supervisar el edificio por sir es necesario retirar más piezas, mientras que la Policía Local desviaba la circulación por viales próximos.

Calle cortada / Gustavo Santos

Por su parte, una mujer de 22 años se ha librado de milagro de males mayores después de que un árbol de grandes dimensiones cayera, derribado por el viento, sobre su coche en Caldas. La mujer solo presenta heridas leves, pero el vehículo ha quedado destrozado, según informa Emerxencias Concello de Cuntis.

Ocurrió en el lugar de Cesariños San Andrés de Cesar y acudieron tambien los Bombeiros do Salnés, el 061 y la Guardia Civil.