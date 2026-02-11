La Diputación compra por 396.000 euros los bienes artísticos del convento de Santa Clara en Pontevedra

El expediente para la compra por parte de la Diputación de Pontevedra del altar mayor, los retablos laterales, el púlpito, las sillas del coro y el órgano ha recibido el último informe favorable y se prevé su aprobación definitiva en la próxima xunta de goberno, el viernes que viene. La institución ha anunciado, además, el inicio de los trámites para restaurar el órgano, del siglo XVIII, y avanzado la puesta en marcha de visitas al recinto guiadas “en unas semanas”, si la meteorología lo permite.

Tal y como explicó hoy en rueda de prensa el vicepresidente de la Diputación y diputado responsable del Museo de Pontevedra, Rafa Domínguez, esta semana se ha dado “luz verde definitiva” al expediente administrativo para la adquisición de los bienes muebles históricos vinculados al convento y a la iglesia de Santa Clara, una operación valorada en 396.250 euros según tasaciones técnicas independientes. El paso llega tras la recepción del último informe favorable de un procedimiento “largo y complejo” que, según la institución provincial, cierra las garantías necesarias de rigor jurídico, control económico y total transparencia.

La operación permitirá incorporar al patrimonio público un conjunto de piezas “extraordinario”, íntimamente ligado a la historia de Santa Clara y a la memoria colectiva de la ciudad, destacó Domínguez, que recordó que desde que asumió la dirección del proceso desde su inicio "Santa Clara no podía ser tratada como un caso más ni sometida a la improvisación”.

Así, según aclaró, el expediente se activó formalmente con la providencia de inicio firmada por él mismo y, desde entonces, siguió “estrictamente” los trámites que marca la legislación vigente: informes técnicos del Museo de Pontevedra, valoraciones económicas de especialistas independientes, análisis jurídico y fiscalización por Intervención.

Un conjunto “indisociable” del lugar

La Diputación adquirirá el altar mayor, los retablos laterales, el púlpito, la silla del coro y el órgano de Santa Clara. Para la institución, se trata de piezas que deben permanecer vinculadas al recinto para el que fueron concebidas y que, con la compra, quedarán bajo custodia pública, con garantías de conservación, protección y permanencia. El precio total final es de 396.250 euros. Hay que recordar que la compra del edificio y su recinto se oficializó a finales de 2021 por 3,2 millones de euros por el Concello de Pontevedra, que se lo cedió a la Diputación de Pontevedra para un uso estricto del Museo de Pontevedra, es decir en el ámbito de la cultura y el patrimonio. El proyecto se gestó y formalizó siendo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y con César Mosquera como vicepresidente del gobierno provincial e impulsor de la idea.

Rafa Domínguez quiso despejar ayer cualquier duda sobre el diálogo con la comunidad religiosa. Así aseguró que hubo comunicación constante, directa y leal con la representación de las clarisas y agradeció “la buena disposición” de la parte vendedora. “No ha sido una operación impuesta ni opaca”, defendió, enmarcando el acuerdo en un trabajo de “diálogo institucional, respeto mutuo y claridad” desde el primer día.

Altar mayor y laterales en la iglesia de Santa Clara. / GUSTAVO SANTOS

Restauración del órgano para organizar conciertos

Más allá de la compra, la Diputación el vicepresidente anunció un compromiso añadido: una vez formalizada la adquisición, se iniciarán los trámites para la restauración del órgano de Santa Clara, considerado una pieza singular de alta relevancia histórica y cultural. La institución reconoce que hay muy pocas empresas en Europa capacitadas para una restauración integral —con especial presencia en Alemania, según la prospección previa realizada— y adelantó que el proceso se articulará mediante concurso público abierto.

El objetivo, remarcaron, es que el instrumento recupere su función. "Mi sueño es asistir en el futuro a un concierto de este órgano aquí, en Santa Clara”, señaló Rafa Domínguez, insistiendo en que la administración no se limita a adquirir patrimonio, sino que asume también la responsabilidad de “cuidarlo, recuperarlo y ponerlo en valor”.

El órgano barroco de Santa Clara es el único órgano histórico de la ciudad de Pontevedra y el último de los realizados en la archidiócesis de Santiago. De autoría desconocida, debió ser realizado por un organero local alrededor de 1795. Sufrió dos reformas: una entre 1887 y 1890, que afectó la parte de los tubos, y otra en 1990. Formalmente destaca por sus colores vivos y por la combinación de tubos dispuestos vertical y horizontalmente. El órgano sigue en funcionamiento, alimentado por uno antiguo motor-ventilador y por un fuelle con una boca de entrada y dos bocas de salida.

Santa Clara, futura sede cultural del Museo de Pontevedra

La compra se integra en la estrategia de convertir Santa Clara en nueva sede cultural del Museo de Pontevedra. La Diputación defendió que la rehabilitación del recinto y la adquisición de sus bienes muebles son dos caras de un mismo proyecto: recuperar el edificio sin proteger su contenido, apuntaron, “no tendría sentido”.

En clave política, el responsable provincial reivindicó que "gobernar el patrimonio no es mirar hacia otro lado, es protegerlo hoy y garantizarlo para generaciones futuras". "Hubo un tiempo, y creo que es necesario decirlo, en el que parte del patrimonio de Santa Clara se dejó escapar sin atención, sin la supervisión que merecía por parte de responsables políticos", criticó.

"Piezas de valor histórico abandonaron este recinto sin que existiera una defensa institucional firme, sin inventarios claros y sin una estrategia patrimonial a la altura de lo que Santa Clara representa para Pontevedra. Esa tapa no debe volver a repetirse. Nuestra obligación como administración pública es evitar que el patrimonio de todos los pontevedreses se disperse, se diluya o se pierda por una falta de decisión política y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora, tomar decisiones", resumió.

Visitas guiadas y programación cultural: apertura “ordenada” a la ciudad

Sobre el futuro uso de Santa Clara, Rafa Domínguez quiso dejar claro "que Santa Clara no será ni un edificio cerrado ni un contenedor vacío". "A pesar de las inclemencias del tiempo estamos trabajando para que en muy breve espacio de tiempo, espero que en unas semanas, se pongan en marcha las visitas guiadas a Santa Clara, tan demandadas por la sociedad", avanzó.

La idea es que la ciudadanía pueda conocer el recinto, su historia y su patrimonio desde dentro, con criterios culturales y patrimoniales. La puesta en marcha dependerá, en parte, de la mejora de la meteorología, después de semanas de lluvias que han condicionado trabajos previstos.

Además, la institución anunció que este verano Santa Clara acogerá actividad vinculada a la Bienal de Artes Vivas, concebida para incorporar al espacio propuestas contemporáneas —formas, danzas y prácticas artísticas en vivo— y sumar visitas a los jardines.

Noticias relacionadas

Catas arqueológicas previas a las obras

En paralelo, el vicepresidente de la Diputación aseguró estar trabajando “de forma seria” con el área de Patrimonio para avanzar en la rehabilitación integral y en los estudios técnicos, y confirmó que esta semana se recibió el visto bueno para poder solicitar al Concello de Pontevedra la licencia necesaria para iniciar catas arqueológicas. La institución admitió que los tiempos administrativos pueden ser más lentos de lo deseado, pero defendió la necesidad de ir “de la mano de Patrimonio” para salvaguardar el interés general.