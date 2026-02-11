Detenidos dos de los principales ‘trapicheros’ de cocaína y hachís

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Marín a las que señala como dos de los principales suministradores de cocaína y hachís entre los consumidores del municipio. A los arrestados, que fueron identificados en dos intervenciones separadas, se les investiga como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Desde la comisaría de Marín subrayan que desde hace tiempo numerosas denuncias ciudadanas les habían advertido de la actividad vinculada con la droga que estas dos personas estaban realizando en diversas zonas de la localidad.

Ambos se desplazaban a diferentes horas, tanto a pie como en vehículo, por distintas zonas de la ciudad, para distribuir cocaína y hachís entre sus compradores, siendo estos tanto consumidores finales como otros revendedores de la droga.

Estos dos individuos fueron arrestados tras una serie de dispositivos de vigilancia. Una vez detenidos, los agentes comprobaron que portaban varios envoltorios plásticos con diferentes cantidades de cocaína y hachís, dinero en efectivo en billetes fraccionados y útiles para la manipulación de la droga. Las diligencias policiales tramitadas han sido remitidas al juzgado de instrucción de Marín en funciones de guardia.

Esta actuación, según afirma la Policía Nacional, se enmarca dentro del plan operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas, que tiene como objetivo erradicar los puntos negros de distribución de estupefacientes existentes en Marín.

La detención se hizo pública al día siguiente de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informara de que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió a una mujer acusada de traficar con cocaína en Marín. Las magistradas explican en la sentencia que la investigada fue interceptada en la calle por agentes de la Policía, que le incautaron 6,99 gramos de cocaína, así como más de trescientos euros en efectivo. En el fallo concluyen que «no existen suficientes indicios de los que se pueda deducir de forma racional que la tenencia de la droga intervenida estuviese preordenada al tráfico, pudiendo tratarse de una cantidad destinada al autoconsumo».